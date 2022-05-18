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В России подтвердили обсуждение темы вывоза украинского зерна

09:22
  • среда
  • 18 мая 2022

Это сложный вопрос, подчеркнули в МИД России

Тема поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается. Об этом в среду, 18 мая, рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
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Как подчеркнул дипломат в интервью РИА Новости, это "сложный клубок вопросов", в который входят калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна.

Панкин уточнил, что все эти вопросы обсуждаются с Россией, а не с ООН, генсек которой предлагал России не мешать вывозу зерна из черноморских портов Украины в обмен на содействие смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин скептически прокомментировал предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля помочь Украине с вывозом зерна из хранилищ, "чтобы освободить место для нового урожая". Володин заявил, что в результате "жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ".

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