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ЕС решил восстанавливать Украину на российские деньги

08:27
  • среда
  • 18 мая 2022

Также Киеву предоставят долгосрочные займы

Доходы от замороженных активов российских предпринимателей, попавших под санкции ЕС, могут быть использованы для восстановления Украины. Такой проект появился в Евросоюзе.

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Как сообщили источники агентства Bloomberg, Еврокомиссия намерена предложить Киеву заем в 7-9 миллиардов евро для финансирования срочных правительственных расходов. Проектом предусмотрены новые гарантии стран-членов ЕС, которые позволят предоставлять долгосрочные займы Украине, проценты этих кредитов будет субсидировать Евросоюз.

Также ЕК при участии союзников и международных организаций собирается в течение трех следующих месяцев покрыть финансовый дефицит Украины размером 15 миллиардов долларов. В Киеве ранее заявили, что на восстановление страны может потребоваться до 1 триллиона евро.

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