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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 524 миллиона

08:42
  • среда
  • 18 мая 2022

Больше всего заразившихся в США

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 524 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-ё19 приводит американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной экспертами на утро 18 мая, за время пандемии заразились коронавирусом 524 669 233 человека. С начала распространения вируса в мире зафиксирована смерть 6 281 249 пациентов с COVID-19.

На первом месте по числу заболевших коронавирусом – Соединенные Штаты. Здесь выявлено 82 726 107 случаев заражения. На втором месте Индия, где заразились COVID-19 43 127 199 человек. В Бразилии зарегистрировано 30 728 286 заболевших коронавирусом, сообщается на сайте университета.

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