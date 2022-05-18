Режим контртеррористической операции ввели в Махачкале

Операция проходит на территории Ленинского района

В столице Дагестана объявлен режим контртеррористической операции. Он действует на территории Ленинского района Махачкалы с 02:45 18 мая. О причинах введения режима КТО пока не сообщается.

"Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета... принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02:45 18 мая на территории Ленинского района г. Махачкалы", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

Позже появились некоторые детали. Как сообщил источник агентства ТАСС, во время контртеррористической операции в Махачкале ликвидированы несколько боевиков.

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