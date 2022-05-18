ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Режим контртеррористической операции ввели в Махачкале

08:54
  • среда
  • 18 мая 2022

Операция проходит на территории Ленинского района

В столице Дагестана объявлен режим контртеррористической операции. Он действует на территории Ленинского района Махачкалы с 02:45 18 мая.  О причинах введения режима КТО пока не сообщается.

ООН и ОДКБ расширят контртеррористическое сотрудничество
Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане завершена

"Руководителем оперативного штаба в Республике Дагестан по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета... принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02:45 18 мая на территории Ленинского района г. Махачкалы", - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Дагестану.

Позже появились некоторые детали. Как сообщил источник агентства ТАСС, во время контртеррористической операции в Махачкале ликвидированы несколько боевиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.