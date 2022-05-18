Росавиация продлила ограничение полетов на юг России

Режим действует до 25 мая

Временные ограничения на полеты авиакомпаний в города юга и центральной части России будут действовать до 25 мая. О продлении режима сообщили в Росавиации.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 мая 2022 года 03:45 часов по московскому времени", - цитирует сообщение РИА Новости.

Уточняется, что речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные российские аэропорты работают штатно. Режим был введен 24 февраля, с началом военной спецоперации на Украине.

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