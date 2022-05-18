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Собянин анонсировал возвращение в Москву общественного водного транспорта

09:49
  • среда
  • 18 мая 2022

В конце апреля открылся сезон навигации по Москве-реке

В наступившем сезоне москвичей и гостей столицы ждет ряд нововведений в области общественного транспорта. Об этом в среду, 18 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Более 919 млн поездок совершено на общественном транспорте Москвы с начала года

Градоначальник напомнил, что ежегодно более 1,2 млн москвичей и гостей столицы отправляются на прогулку по Москве-реке. В 2022 году будет обновлена сеть маршрутов, в ней появятся 8 основных экскурсионных прогулок и один маршрут-переправу: Северный речной вокзал – Захарково.

Каждый маршрут имеет свой цвет и расписание. До конца мая на причалах Москвы организуют удобную навигацию. На каждой пристани будут схема, название и в перспективе электронные табло.

Однако самое ожидаемое речное событие 2022 года — после многолетнего перерыва в Москву возвращается общественный водный транспорт. Будет запущено два регулярных маршрута: "Парк "Фили" – "Киевский вокзал" и "Печатники" – "Автозаводский мост". Причалы на двух маршрутах введут в строй постепенно, с учетом ведущейся застройки и готовности набережных.

На регулярных маршрутах планируется использовать только электрические суда без вредных выбросов – но с удобными креслами и столиками, панорамными окнами и остекленной крышей пассажирского салона, Wi-Fi и телевизорами, местами для перевозки велосипедов и колясок, рассказал мэр Москвы в своем личном блоге.

Ранее Сергей Собянин сообщал о строительстве новых понтонных причалов для зарядки электросудов в Москве. Один причал сможет одновременно принимать два судна. Это существенно сократит время в пути. Часть причалов будет оборудована инновационной зарядкой. Прогулочные корабли смогут заряжаться за несколько минут.

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