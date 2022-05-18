Лукашенко ввел в Белоруссии казнь за терроризм

Это исключительная мера наказания

В Уголовный кодекс Белоруссии внесены поправки, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение теракта. Соответствующий законопроект подписал глава государства Александр Лукашенко.

В документе говорится, что в качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной казни — расстрела (до отмены смертной казни) за преступления, предусмотренные частью 2 статьи 124, частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 и частью 2 статьи 359 настоящего Кодекса, либо за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, некоторые иные особо тяжкие преступления.

Высшую меру может назначить суд по обвинениям в актах международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации; актах терроризма, совершенных организованной группой, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека; убийствах государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью, сообщает "Интерфакс".

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения такой меры наказания, как смертная казнь, в России больше нет. Политик отметил, что в свое время побудительным мотивом для принятия ряда решений Конституционного суда, в том числе в части моратория на применение смертной казни, стало участие России в конвенциях Совета Европы. Однако теперь эти конвенции для России утратили силу.

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