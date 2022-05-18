"Они не воины": украинский пленный раскрыл правду о националистах

Специальная военная операция на Украине продолжается

Российская артиллерия и ракетные войска за сутки поразили более 400 районов скопления живой силы и техники Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В Одесской области уничтожены американские гаубицы, которые ранее передали Киеву. Высокоточными ракетами нанесены удары по позициям иностранных наёмников. В Мариуполе за прошедшие сутки в плен сдались 694 боевика националистического подразделения "Азов"(запрещен в России) и украинских военнослужащих.

По позициям ВСУ работают самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация-М". "В ходе нанесения артиллерийского удара расчеты работали в составе разведывательного огневого комплекса при поддержке беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", которые вскрыли район дислокации противника, а также вели контроль и корректировку огневого удара. Сегодня в результате этого взаимодействия задачи были выполнены успешно. Все цели были поражены", - сообщил командир орудия.

Применяются фугасные боеприпасы. Только они способны разрушить укрепления украинских подразделений - бетонные бункеры и ДОТы. Благодаря огневой поддержке российской армии, народной милиции ЛНР удалось в последние дни освободить Новозвановку. Но снаряды националистов еще продолжают прилетать в поселок, который они и так разрушили при отступлении.

С каждым днем все больше украинских военных осознают бесполезность сопротивления. Этому военнопленному, которого, по его словам, накормили, одели и оказали медпомощь, показали кадры издевательств националистов над российскими солдатами. Его реакция говорит сама за себя.

"Они ублюдки. Они не воины, они не солдаты. Я не понимаю этой войны. Не вижу смысла в ней. Пусть садятся, договариваются! Все ребята, которые со мной служили, все мечтают, чтобы это прекратилось", - сказал он.

Впрочем, пытают националисты не только военных России и Донбасса, но и граждан всей Украины. Французский журналист Лона Бреяр на протяжении ряда лет работал в стране и собирал свидетельства зверств украинских нацистов.

"Я опросил 15 человек. И все они приводили факты, что для Украины пытки - это общая система. Я хочу, чтобы все об этом узнали. СБУ 8 лет пытало людей по всей Украине, особенно на востоке. Количество заключенных очень велико - тысячи. А сколько жертв, мы узнаем только со временем", - рассказал журналист.

Сдавшихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевиков националистических формирований накануне привезли в населенный пункт Еленовка в ДНР. А раненых разместили в больнице в Новоазовске. Процесс сдачи киевские власти пытались представить как операцию по эвакуации. В российском МИДе это назвали враньем и пропагандой. А зампостпреда России в ООН поправил автора публикации в "Нью-Йорк таймс" на эту тему.

"Украина завершила свою "боевую миссию" в Мариуполе", а бойцов эвакуируют, что свидетельствует об окончании боя на сталелитейном заводе"... Не знал, что в английском столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" (запрещен в России) сдались безоговорочно", - заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Специальная военная операция на Украине продолжается. О последних итогах рассказали в Минобороны.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"