Пик карьеры: Зеленскому позволили выступить на Каннском кинофестивале

Украинский народ не оценил очередных "гастролей" своего президента

НАТО приветствует подачу заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг. Этим утром представители Стокгольма и Хельсинки в торжественной обстановке передали ему необходимые документы. Глава организации пообещал скорейшее решение вопроса. На это, а также усиление давления на Россию, надеется и украинский президент. Бывший комик выступил на одном из самых престижных кинофестивалей - Каннском. Правда, не в том формате, о котором мечтал.

Это однозначно успех Зеленского: пик карьеры. КВНщик из захолустного украинского городка срывает овации Каннского фестиваля. Правда, останься он актёром второсортных комедий, вряд ли удостоился бы чести посетить такое мероприятие хотя бы в качестве гостя. Но роль униженного и из последних сил борющегося с агрессором маленького человека русофобскому западному миру пришлась по душе. А потому комику позволили потешить самолюбие и выступить с виртуальным обращением на церемонии открытия фестиваля.

Эту пламенную речь на светском мероприятии верховный главнокомандующий Украины произносил в то самое время, когда его голодные, грязные, оборванные и раненые солдаты сотнями сдавались в плен в Мариуполе. И первую помощь им оказывала российская сторона. Почувствовав, что украинский народ не понял очередных гастролей своего президента в тяжелейшее для страны время, Зеленский поспешил оправдаться.

"Я продолжаю собирать для Украины как можно большую международную аудиторию. Чтобы наше государство поддерживалось на всех уровнях. И чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное. Вот что нам нужно", - сказал он.

Зеленский забыл еще драматично добавить, что за ценой не постоит. Впрочем, западные кураторы сами назначили ее без его участия. Для начала - зерно. Пока президент гастролирует, из страны альтернативными маршрутами сотнями тысяч тонн вывозятся пшеница и кукуруза. И ничего, что украинцам грозит голод: европейцам и американцам нужнее. Германия даже запускает спецпоезда именно для вывоза сельхозпродукции.

Ради спасения украинских беженцев на такие меры никто не шел. Киеву рассказали: срочно опустошить зернохранилища нужно, чтобы освободить место для нового урожая. Правда, не разъяснили, откуда он возьмется в стране, где идут активные боевые действия. Но цинизм западных кураторов вполне понятен: дефицит муки, подсолнечного масла, ограничение их продажи в одни руки - никуда не годится для цивилизованных людей. Того и гляди свое население взбунтуется от тотального роста цен на все. Особенно после таких советов чиновников.

"Жителям Великобритании, которые начали испытывать трудности из-за роста цен, нужно больше работать или найти более высокооплачиваемую службу", - сказала заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин.

В США чуть ли не ежедневно бьют исторические рекорды цены на бензин. 6 долларов за галлон против трех еще полгода назад. Инфляция обновила 40-летний максимум. Американские фермеры бьют тревогу: скоро не то, что им нечем будет удобрять поля, весь мир окажется на грани голода. Пропажа с мировых рынков таких крупных экспортеров зерна и химикатов, как Украина и Россия, дает о себе знать. А президент Байден все валит на нашу страну. Кажется, фамилию российского лидера он помнит лучше, чем название собственной страны. Политик в недавнем выступлении не с первого раза смог выговорить "США".

Но Джо Байден, кажется, даже не расстроился очередному провалу на публике. Тайный бизнес-то идет в гору. Приближенные к американскому истеблишменту компании ВПК работают на полную мощь. Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США. И, по сути, уже начала расплачиваться -своим зерном. А сейчас в НАТО еще подтянутся Швеция и Финляндии, которым тоже нужно будет поставлять вооружения, соответствующие стандартам альянса. Сегодня послы этих стран передали генсеку организации свои заявки.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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