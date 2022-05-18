Пентагон рассказал о контактах с НЛО

Открытые слушания состоялись в Конгрессе

Теперь не под грифом "секретно". Американские военные рассказали все, что знают об НЛО. Первые за полвека специальные открытые слушания, посвященные контактам с неопознанными объектами, прошли в Конгрессе США. Перед законодателями держали ответ люди в черном. С докладами выступили представители Пентагона и спецслужб.

На кадрах, снятых американскими военными летчиками, представитель Пентагона Скот Брей демонстрирует конгрессменам неопознанный летающий объект. В ролике 21 года - объект серой сферической формы движется так быстро, что его даже трудно заметить.

Этот феномен, признаются в Пентагоне, объяснить не могут. Как, впрочем, и еще 11 подобных случаев, куда чуть было не произошло столкновение с подобными объектами.

"Я должен предупредить, есть ряд событий, для которых у нас нет объяснения. В том числе - немногочисленные случаи, когда лётные характеристики или сигнатуры невозможно объяснить с теми данными, которые у нас есть", - рассказал Скот Брей.

Представитель Пентагона демонстрирует и другие видеокадры с неопознанными летающими объектами. Некоторым записям уже несколько лет. Система целенаведения истребителя захватывает объект не сразу. В инфракрасном режиме он белый, значит - излучает много тепла.

Объяснение таким мерцающим треугольникам, похоже, у Пентагона нашлось. Подобные объекты удалось снова снять спустя несколько лет у другого побережья. Но теперь Пентагону все стало понятно - объекты треугольные, потому что свет проходит через очки ночного видения, а затем записывается зеркальной камерой. А это всего лишь на всего беспилотные аппараты.

"Я не хочу сказать, что все, что мы наблюдаем, поддается идентификации, но это отличный пример того, как нужно приложить значительные усилия, чтобы понять, что мы видим", - отметил Скот Брей.

Если в прошлом году Пентагон сообщал, что с 2004 года в США были зафиксированы более 140 случаев неопознанных летающих объектов, то сейчас уже около 400 сообщений от военнослужащих о возможных столкновениях с НЛО.

"Неопознанные летающие объекты - потенциальная угроза национальной безопасности. К ним нужно относиться именно таким образом. Мы не анализировали разведданные. Пилоты не сообщали о таких объектах, а когда сообщали - над ними смеялись. А Министерство обороны скрывало эти данные опасаясь скептического отношения. Но сегодня у нас есть больше возможностей", - заявил председатель подкомитета РЕСП Андре Карсон.

Такой доклад о неопознанных воздушных феноменах - именно так теперь решили называть в Америке НЛО - Конгресс США заслушал впервые за полвека. Но неожиданно открытую трансляцию засекретили, как только речь пошла о возможных российских и китайских следах в небе Америки и сообщениях о том, что непонятные объекты вывели из строя десять ядерных ракет.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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