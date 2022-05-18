В Москве обсудили сотрудничество России и Китая

Подведены итоги двухдневного форума

Россию и Китай ждёт серьёзная трансформация экономического сотрудничества. О потенциале укрепления взаимных связей в условиях западных санкций говорили в среду на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению экспертов, Москва и Пекин могут успешно развивать совместные проекты в Арктике - в сфере инвестиций, транспорта и логистики. Другое перспективное направление работы - Северный морской путь. Итоги двухдневного форума, посвящённого развитию сотрудничества России и стран Центральной Азии, подвёл председатель совета Фонда развития "Валдая" Андрей Быстрицкий. Он отметил высокий экспертный уровень участников конференции.

"Я, честно говоря, испытывал огромное удовольствие, слушая вас, потому что умно, интересно, живо, доброжелательно. Я бы сказал, что мы обменивались культом бесконечно в течение этих полутора дней - в интеллектуальном смысле. А, возможно, и материальном. Мысль материальна, она может передаваться и каким-то образом влиять на человека и так далее, и тому подобное. В общем, коллеги, спасибо большое", - заявил Быстрицкий.

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