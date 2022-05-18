ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вице-премьер Борисов рассказал о новейшем вооружении России

11:50
  • среда
  • 18 мая 2022

В столице проходит марафон "Новые горизонты"

Ключевые темы мировой и внутренней повестки обсуждают в Москве участники и гости просветительского марафона "Новые горизонты". Его организовало Российское общество "Знание", сообщает "ТВ Центр".

На одной из площадок лекцию для студентов и школьников читал заместитель председателя правительства Юрий Борисов. Главной темой стала роль Оборонно-промышленного комплекса в развитии России. Вице-премьер рассказал о передовых отечественных разработках в области вооружений. В частности, о новейших комплексах С-500, лазерных установках "Пересвет" и не имеющих аналогов в мире ракетных блоков "Авангард". Они уже начали поступать на вооружение.

"Это действительно новое поколение боевых блоков, имеет скорости гиперзвуковые - около 20 махов этот блок летит. Маневрирующий боевой блок невозможно определить, где он будет в следующий момент времени, потому что он имеет возможность маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его особенность, и, именно эта его особенность определяет его высокую эффективность", - рассказал Юрий Борисов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вице-премьер Юрий Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.