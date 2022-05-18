Вице-премьер Борисов рассказал о новейшем вооружении России

В столице проходит марафон "Новые горизонты"

Ключевые темы мировой и внутренней повестки обсуждают в Москве участники и гости просветительского марафона "Новые горизонты". Его организовало Российское общество "Знание", сообщает "ТВ Центр".

На одной из площадок лекцию для студентов и школьников читал заместитель председателя правительства Юрий Борисов. Главной темой стала роль Оборонно-промышленного комплекса в развитии России. Вице-премьер рассказал о передовых отечественных разработках в области вооружений. В частности, о новейших комплексах С-500, лазерных установках "Пересвет" и не имеющих аналогов в мире ракетных блоков "Авангард". Они уже начали поступать на вооружение.

"Это действительно новое поколение боевых блоков, имеет скорости гиперзвуковые - около 20 махов этот блок летит. Маневрирующий боевой блок невозможно определить, где он будет в следующий момент времени, потому что он имеет возможность маневрировать как по курсу, так и по тангажу. В этом его особенность, и, именно эта его особенность определяет его высокую эффективность", - рассказал Юрий Борисов.

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