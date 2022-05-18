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В ходе КТО в Дагестане уничтожено двое боевиков

09:48
  • среда
  • 18 мая 2022

Они собирались совершить теракт

В ходе контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы уничтожены двое боевиков. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как рассказали в НАК, боевики намеревались совершить теракт на одном из объектов энергетики города.

"Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", - говорится в сообщении.

На месте перестрелки правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Никто из правоохранителей и гражданских лиц не пострадал.

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