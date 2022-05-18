ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова разоблачила ложь Зеленского об "эвакуации" боевиков с "Азовстали"

10:04
  • среда
  • 18 мая 2022

Сценарии пишут коллеги украинского лидера по "Кварталу-95"

Ложь и пропаганда – так назвала заявления Владимира Зеленского о "спасении" боевиков "Азова" (запрещен в России) официальный представитель МИД России. Мария Захарова предположила, что сценарии для украинского лидера пишут те же авторы, которые творили для студии "Квартал-95".

Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков из "Азовстали"
Минобороны показало видео сдачи в плен боевиков из "Азовстали"

"Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит "Квартал 95". У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива", – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что ВС России на протяжении месяца предлагали блокированным на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинским военным сложить оружие и гарантировали им жизнь. Теперь же, когда боевики начали сдаваться в плен, киевский режим пытается представить это как собственную "гуманитарную операцию". Это показывает всему миру, как власти в Киеве научились врать за последние много лет под руководством американских и натовских специалистов, отметила Захарова.

Днем ранее группа украинских военных на "Азовстали" вышла для переговоров с представителями ВС России. Как позже сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, за сутки сложили оружие 265 боевиков - в том числе более 50 тяжелораненых, которых переправили в медучреждения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Представитель МИД Мария Захарова
Представитель МИД Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.