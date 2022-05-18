Захарова разоблачила ложь Зеленского об "эвакуации" боевиков с "Азовстали"

Сценарии пишут коллеги украинского лидера по "Кварталу-95"

Ложь и пропаганда – так назвала заявления Владимира Зеленского о "спасении" боевиков "Азова" (запрещен в России) официальный представитель МИД России. Мария Захарова предположила, что сценарии для украинского лидера пишут те же авторы, которые творили для студии "Квартал-95".

"Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит "Квартал 95". У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива", – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что ВС России на протяжении месяца предлагали блокированным на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинским военным сложить оружие и гарантировали им жизнь. Теперь же, когда боевики начали сдаваться в плен, киевский режим пытается представить это как собственную "гуманитарную операцию". Это показывает всему миру, как власти в Киеве научились врать за последние много лет под руководством американских и натовских специалистов, отметила Захарова.

Днем ранее группа украинских военных на "Азовстали" вышла для переговоров с представителями ВС России. Как позже сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, за сутки сложили оружие 265 боевиков - в том числе более 50 тяжелораненых, которых переправили в медучреждения.

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