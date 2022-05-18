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ФСБ задержала проукраинского диверсанта в Кемерово

10:26
  • среда
  • 18 мая 2022

Он причастен к повреждению ЛЭП

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала сторонника украинских радикалов, причастного к повреждению линий электропередач.
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Повреждение двух опор ЛЭП привело ко временному отключению электроэнергии на линии электропередач в Кемеровской области, сообщили в ЦОС ФСБ.

По месту жительства диверсанта были обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, пистолеты, патроны, боевые ножи, средства связи, схемы расположения военкоматов и отделений полиции, а также личный дневник.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Диверсия". Задержанный россиянин дал признательные показания. В ходе допроса он заявил, что также планировал поджечь военкомат, когда в нем не было людей.

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