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Sabah: Турция поставила 10 условий поддержки заявок Финляндии и Швеции в НАТО

10:38
  • среда
  • 18 мая 2022

Турецкие власти настаивают на обеспечении безопасности всех членов Альянса

Власти Турции потребуют ряда уступок для поддержания союзнических отношений с Финляндией и Швецией и поддержки заявок этих государств на вступление в НАТО. Об этом в среду, 18 мая, рассказали осведомленные источники.
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Как пишет издание Sabah, Анкара собирается передать Финляндии и Швеции манифест, содержащий 10 условий. В частности, речь идет об уточнении позиции Финляндии и Швеции о том, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) и ее "производные" являются "террористическими организациями".

Также Турция потребует от Швеции и Финляндии перестать принимать в парламентах членов организаций, которых Анкара считает террористическими, а также прекратить финансовую поддержку курдских формирований под видом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

Еще одним требованием, по данным СМИ, станет ускорение процедуры экстрадиции в Турцию членов запрещенных на ее территории организаций, а также прекращение поддержки любых действий, которые Анкара считает противоречащими своей безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что его страна не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО. По словам Эрдогана, делегации Швеции и Финляндии могут не утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару одобрить их заявки, поскольку "это невозможно".

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