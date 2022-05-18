Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции

Документы передали представители государств при Альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял официальные заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции. Это произошло в среду, 18 мая.

Документы передали генсеку НАТО дипломатические представители Финляндии Клаус Корхонен и Швеции Аксель Вернхофф. Этим официально положено начало процедуре вступления двух государств в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС.

Комментируя планы Финляндии и Швеции войти в НАТО, президент России Владимир Путин заявил, что это вызовет ответную реакцию России в случае расширения военной инфраструктуры. При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы нет проблем с этими странами.

Путин также отметил, что НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво. Все это усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности, подчеркнул глава государства.

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