Власти объяснили, почему Россия не будет использовать ядерное оружие первой

Наша страна не может нанести первый удар
Россия по своей доктрине не может первой нанести ядерный удар.
Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе марафона "Новые горизонты". Наша страна может ударить только в ответ.
"По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар", - сообщил он.
Он рассказал, что рядом с президентом Владимиром Путиным всегда находятся два офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик.
В случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это является критериями для ответного удара", - объяснил вице-премьер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"