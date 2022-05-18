ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти объяснили, почему Россия не будет использовать ядерное оружие первой

11:17
  • среда
  • 18 мая 2022

Наша страна не может нанести первый удар

Россия по своей доктрине не может первой нанести ядерный удар.
Медведев высказался об "успокаивающем" ядерном щите России

Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в ходе марафона "Новые горизонты". Наша страна может ударить только в ответ.

"По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответно-встречный удар", - сообщил он.

Он рассказал, что рядом с президентом Владимиром Путиным всегда находятся два офицера, которые носят так называемый ядерный чемоданчик.

В случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения - это является критериями для ответного удара", - объяснил вице-премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ядерный удар
Ядерный удар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.