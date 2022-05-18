В ВС России начали поставлять ЗРК С-500

Об этом рассказали в правительстве

Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начинают поступать в российские войска. Об этом в среду, 18 мая, рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

Как отметил замглавы правительства, комплексы С-500 совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны.

В российские войска также серийно поставляют лазерные установки "Пересвет". По словам Борисова, они могут "ослеплять" разведывательные системы противника на орбитах высотой до 1,5 тысячи км.

Вице-премьер подчеркнул, что лазерное и электромагнитное оружие придет на смену обычному вооружению в ближайшие десятилетия, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие в ходе специальной операции по защите республик Донбасса задействовали взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.

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