Россия обеспечила пятую часть мирового экспорта вооружений

Об этом рассказали в правительстве

Доля России на мировом рынке экспорта вооружений за период с 2017 по 2021 годы составила около 20%. Об этом в среду, 18 мая, рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.

Как отметил замглавы правительства, основными покупателями российского оружия являются Индия, Китай, Египет и Алжир.

Объем пакета заказов на российское вооружение оценивается в 50 млрд долларов, а объем российского ежегодного экспорта — около 14-15 млрд долларов, цитирует Борисова ТАСС.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс в 2021 году увеличил свои оборонные расходы на 3,1%, что в реальном выражении составило 270 млрд долларов. 2021 год стал седьмым подряд с последовательным ростом оборонных расходов НАТО.

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