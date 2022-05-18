Посла Испании в Москве вызвали в МИД России

Ранее сообщалось о высылке из Мадрида российских дипломатов

МИД России вызвал посла Испании в Москве Маркоса Мартинеса. О причинах пока не сообщается, заявили в испанском посольстве.

"К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван", — сказал источник вв испанском дипведомстве агентству ТАСС.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку своих дипломатов из Испании. Мадрид ранее объявил нежелательным присутствие в стране 20 сотрудников посольства России. На днях ответ на объявление персонами нон-грата российских дипломатов получила Финляндия – Россия выслала двоих сотрудников финского посольства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"