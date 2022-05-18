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Андрей Бочкарев отметил рост популярности в Москве онлайн-услуг в сфере строительства

11:07
  • среда
  • 18 мая 2022

Столица работает над снижением административных барьеров

С начала года онлайн-услугами в сфере строительства воспользовались более 55 тысяч раз.

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Более 10,2 тысяч заявок поступило в адрес Мосгоргеотреста на контрольно-геодезическую съемку. В Москомархитектуру – почти 7,4 тысячи запросов. На приемку результатов инженерных изысканий – почти 3,7 тысячи обращений.

Перевод госуслуг в электронный вид позволяет сократить срок получения документов, уменьшает количество необходимых согласований и в целом способствует снижению административных барьеров.

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