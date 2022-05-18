В России с коронавирусом госпитализированы еще 2395 человек

Выявлено 6134 новых случая

За сутки в России госпитализированы 2395 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4732 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 380 человек, из них госпитализирован только 117.

Выздоровели за сутки 6134 человека. Скончались 106 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18273690 человек. Умерли 377975 зараженных. Вылечились 17664676 заболевших.

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