В России с коронавирусом госпитализированы еще 2395 человек

Выявлено 6134 новых случая
За сутки в России госпитализированы 2395 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 4732 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 380 человек, из них госпитализирован только 117.
Выздоровели за сутки 6134 человека. Скончались 106 заболевших.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18273690 человек. Умерли 377975 зараженных. Вылечились 17664676 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"