Российская артиллерия уничтожила батарею американских гаубиц на Украине

Также ликвидировано 76 пунктов управления ВСУ

Батарея поставленных Соединенными Штатами 155-мм гаубиц М777 уничтожили на Украине российские ракетные войска и артиллерия. Всего за сутки ликвидировано 147 артиллерийских и минометных подразделений, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях - в том числе украинская батарея 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США в районе населенного пункта Подгорное", - заявил Конашенков на брифинге.

В свою очередь, оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировала три пункта управления, склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар в ДНР и 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. А в Харьковской области уничтожена понтонная переправа, наведенная украинскими военными для форсирования реки Северский Донец, передает ТВЦ.

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