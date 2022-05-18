ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин объявил об успешном создании замены Visa и Mastercard

12:02
  • среда
  • 18 мая 2022

России удалось создать альтернативу

России удалось создать альтернативу международным платежным системам Visa и Mastercard. С таким заявлением в среду, 18 мая, выступил министр финансов России Антон Силуанов.
ЦБ предупредил о задержках при проведении операций

5 марта Visa сообщила, что прекращает все транзакции на территории России, 6 марта приостановила оказание услуг на территории нашей страны Mastercard.

Силуанов подчеркнул, что экономика не может не отреагировать на все западные ограничения, "но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки".

Спад экономики произойдет, однако первый шок уже прошел, цитирует главу Минфина ТАСС.

В апреле глава Федерального казначейства Роман Артюхин доложил премьеру Михаилу Мишустину, что несмотря на повышенную нагрузку, российская платежная система работает бесперебойно. Глава кабмина попросил Артюхина "под личный контроль взять цифровизацию, электронные услуги, чтобы все было прозрачно и понятно для ваших клиентов".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Visa и Mastercard
Visa и Mastercard
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.