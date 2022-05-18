Минфин объявил об успешном создании замены Visa и Mastercard

России удалось создать альтернативу

России удалось создать альтернативу международным платежным системам Visa и Mastercard. С таким заявлением в среду, 18 мая, выступил министр финансов России Антон Силуанов.

5 марта Visa сообщила, что прекращает все транзакции на территории России, 6 марта приостановила оказание услуг на территории нашей страны Mastercard.

Силуанов подчеркнул, что экономика не может не отреагировать на все западные ограничения, "но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки".

Спад экономики произойдет, однако первый шок уже прошел, цитирует главу Минфина ТАСС.

В апреле глава Федерального казначейства Роман Артюхин доложил премьеру Михаилу Мишустину, что несмотря на повышенную нагрузку, российская платежная система работает бесперебойно. Глава кабмина попросил Артюхина "под личный контроль взять цифровизацию, электронные услуги, чтобы все было прозрачно и понятно для ваших клиентов".

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