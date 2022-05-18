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Кадыров счел ситуацию в зоне спецоперации на Украине спокойной

11:41
  • среда
  • 18 мая 2022

Задачи операции выполняются по плану, заверил глава Чечни

Специальная военная операция России по защите республик Донбасса идет по плану на 100%, обстановка спокойная. Об этом в среду, 18 мая, рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".
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По словам Кадырова, в начале спецоперации "были ошибки, недоработки". Однако сейчас всё идет по плану, "мы освободим Украину от этих шайтанов".

Глава Чечни подчеркнул, что в ходе спецоперации "Россия воюет не против Украины и бандеровцев, а против НАТО", причем американские власти пытаются диктовать всему Западу, что делать.

Комментируя слухи о возможной всеобщей мобилизации в России, Кадыров заявил, что необходимость в такой мере в настоящее время отсутствует. Однако глава Чечни призвал россиян самих мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя решение о начале спецоперации, подчеркнул, что России не оставили шанса решить ситуацию на Украине миром. Глава государства в очередной раз выразил уверенность, что специальная операция на Украине достигнет заявленных результатов.

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