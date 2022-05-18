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Совет Европы попросил Лондон не экстрадировать Ассанжа

11:51
  • среда
  • 18 мая 2022

Выдача Ассанжа Вашингтону отрицательно скажется на свободе СМИ

Лондон призвали не экстрадировать Джулиана Ассанжа в США. По мнению комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, выдача основателя WikiLeaks Вашингтону отрицательно скажется на свободе СМИ.

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"Я призываю вас принять решение против экстрадиции Ассанжа", - говорится в письме, направленном Миятович главе МВД Британии Прити Пател и опубликованном на сайте Совета Европы.

Вестминстерский магистратский суд Лондона ранее выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Однако 17 мая защита основателя WikiLeaks подала главе МВД Великобритании представление о блокировке его выдачи Вашингтону.

Миятович в письме отметила, что обвинения США против Ассанжа подняли важные вопросы о защите тех, кто публикует засекреченную информацию, в том числе информацию о нарушениях прав человека. Она считает, что разрешение экстрадиции Ассанжа на этом основании окажет сдерживающее влияние на свободу СМИ, передает ТАСС.

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