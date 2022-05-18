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В Молодежном парламенте предложили распространить "Пушкинскую карту" на спорт

12:20
  • среда
  • 18 мая 2022

В настоящее время карта действует в учреждения культуры и кинотеатрах

Действие "Пушкинской карты" необходимо расширить, распространив на спортивную сферу. С таким предложением в среду, 18 мая, выступил председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов в ходе форума молодых парламентариев в Совете Федерации.

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Шатунов предложил предоставить участника программы "Пушкинская карта" возможность расходовать средства, выделяемые правительством, на спортивные мероприятия — “походы на футбол, на стадионы", сообщает АГН "Москва".

Ранее заместитель министра культуры России Ольга Ярилова рассказала, что действие программы "Пушкинская карта" распространено на военнослужащих, решается вопрос о дальнейшем расширении категорий участников.

Представитель Минкульта отметила огромную популярность программы "Пушкинская карта" и рассказала о намерении ведомства "думать вместе с правительством над тем, чтобы расширить категории участников" этого проекта.

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