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В Москве на выходных ожидаются ночные заморозки

12:07
  • среда
  • 18 мая 2022

Господствует холодный Арктический воздух

Синоптики предупредили жителей Московского региона о ночных заморозках на предстоящих выходных.

Ночью температура воздуха в области опустится до минус двух градусов, а в столице – до плюс 1-4 градусов, сообщили "РИА Новости" в погодном центре "Фобос". Днем воздух прогреется до плюс 15.

В ближайшие дни температурный режим будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений. В Центральной области страны господствует сырой и холодный Арктический воздух.

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