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Среди сдавшихся на "Азовстали" боевиков оказались женщины

12:27
  • среда
  • 18 мая 2022

С 16 мая сложили оружие около тысячи блокированных на заводе военных

Среди боевиков, сдавшихся на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, есть женщины. На опубликованных Минобороны России кадрах появились, как минимум, пять женщин с чемоданами, сумками и рюкзаками.

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Сложивших оружие украинских военных обыскивают российские военнослужащие, в том числе кинологи с собаками. Сдавшихся сажают в автобусы, на них пленных вывозят колонной в сопровождении военной полиции и БТР-82 с символом Z. Раненых, которых выносили на носилках, забирают кареты скорой помощи.

Днем ранее Минобороны сообщило, что националисты и украинские военнослужащие, заблокированные на мариупольском заводе "Азовсталь", начали сдаваться в плен. За первые сутки сложили оружие и вышли 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Как позже уточнил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, с 16 мая сдались почти тысяча боевиков, передает ТАСС.

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