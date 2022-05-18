ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Патрушев назвал причины сложной обстановки в мире

12:41
  • среда
  • 18 мая 2022

Многие государства оказались на грани голода

Санкционная война Запада против России резко дестабилизировала социально-экономическую ситуацию во всем мире. Об этом в среду, 18 мая, рассказал секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев.
Володин предупредил Украину о риске голодомора

Политик отметил, что многие страны поставлены на грань голода, при этом в мире продолжает нарастать нестабильность, вызванная нежеланием отдельных стран утратить свое геополитическое доминирование.

По словам Патрушева, эти государства "пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности, проигнорировав российские предложения по гарантиям безопасности", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что мир стоит перед угрозой голода. Глава немецкой дипломатии считает, что причиной возникновения дефицита продовольствия может стать ситуация на Украине. По словам Бербок, "из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены не только у нас, но и по всему миру, и грозит жестокий голод".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Николай Патрушев
Николай Патрушев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.