Патрушев назвал причины сложной обстановки в мире

Многие государства оказались на грани голода

Санкционная война Запада против России резко дестабилизировала социально-экономическую ситуацию во всем мире. Об этом в среду, 18 мая, рассказал секретарь российского Совета Безопасности Николай Патрушев.

Политик отметил, что многие страны поставлены на грань голода, при этом в мире продолжает нарастать нестабильность, вызванная нежеланием отдельных стран утратить свое геополитическое доминирование.

По словам Патрушева, эти государства "пошли на сознательный слом выстраиваемой годами системы международной стабильности, проигнорировав российские предложения по гарантиям безопасности", сообщает "Интерфакс".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила, что мир стоит перед угрозой голода. Глава немецкой дипломатии считает, что причиной возникновения дефицита продовольствия может стать ситуация на Украине. По словам Бербок, "из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены не только у нас, но и по всему миру, и грозит жестокий голод".

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