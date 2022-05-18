Бета-версия магазина приложений Rustore заработает 25 мая

Его запускают Минцифры и VK

VK запустит свой магазин приложений RuStore. Бета-версия заработает 25 мая, заявил "РИА Новости" глава VK Владимир Кириенко.

Кроме того, холдинг запустит в этом году отдельное приложение "VK Видео", оно будет похоже на YouTube.

Ранее в Минцифры заявили, что RuStore - это крупнейший российский магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке ведомства.

16 мая Компания "Цифровые платформы" открыла общий доступ к российскому аналогу Google Play – магазину NashStore.

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