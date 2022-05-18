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Россия поделилась с Минском опытом организации наблюдения за выборами

15:07
  • среда
  • 18 мая 2022

Сотрудники Центризбиркома Белоруссии встретились с членами Общественной палаты России

Опытом организации наблюдения за ходом выборов делятся в среду российские общественники с представителями Центризбиркома Белоруссии. На встрече в Москве о российском опыте организации наблюдения на выборах рассказали белорусским коллегам члены Общественной палаты.

Встреча прошла сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр". Минск представляли сотрудники Центризбиркома соседнего государства. В нашей стране выстроена чёткая система контроля за голосованием. На различных уровнях в ней участвуют более миллиона человек. Белорусских делегатов познакомили с основными направлениями работы в период избирательных кампаний как в России, так и за рубежом.

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