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Министр транспорта рассказал об импортозамещении в авиаотрасли

15:01
  • среда
  • 18 мая 2022

Комплектующие и запчасти иностранного производства будут вытеснены российскими аналогами

О достижениях в области отечественного автомобилестроения в среду говорили в Москве участники и гости Просветительского марафона "Новые горизонты". Его организовало Российское общество "Знание".
Импортозамещение в действии: программа капремонта домов не зависит от санкций

На одной из площадок лекцию для студентов и школьников читал министр транспорта Виталий Савельев. Он рассказал подробности о новых моделях российского автомобиля "Москвич". Их будут собирать на столичном заводе "Рено".

Как ожидается, машины оснастят электродвигателем. Продаваться они будут по доступной цене. Также в России уже создан опытный образец летающего автомобиля. Он может подниматься в воздух вертикально. И совершать полёт на дистанцию до 500 километров, сообщает "ТВ Центр".

Ещё одной темой беседы стало импортозамещение. Несмотря на западные санкции, у России есть все возможности, чтобы заменить иностранные запчасти и другие комплектующие. Это касается и авиаотрасли.

"Поставщики нарушают свои обязательства, они прерывают поставки. И мы принимаем вынужденное решение о разработке, об импортозамещении, чем, собственно, занимается Минпромторг, и мы всячески ему в этом содействуем и поддерживаем. И я уверен, что мы сделаем не хуже. У нас были свои самолёты, которые были на 100% сделаны у себя в России, в СССР. Мы таким же путём пойдём сейчас. Просто нужно немножко времени для того, чтобы импортозамещение полностью вытеснило комплектующие и запчасти иностранного производства", - отметил Виталий Савельев.

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