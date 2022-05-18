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Задержание бойца ММА Асхаба Магомедова попало на видео

15:07
  • среда
  • 18 мая 2022

Это произошло в одной из гостиниц в центре Москвы

В Москве задержаны двое мужчин по подозрению в вымогательстве более полумиллиона рублей у несовершеннолетнего. Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете. По некоторым данным, речь идёт про бойца ММА Асхаба Магомедова и его приятеля известного стримера Некоглая.

Это кадры их задержания в одной из гостиниц в центре Москвы. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По версии следствия, еще минувшей осенью они начали угрожать подростку расправой, а также распространением в соцсетях порочащей информации.

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