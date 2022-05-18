Возрождение легенды: прошлое и будущее "Москвича"

Золотой эпохой для автомобиля стали семидесятые годы

Сохранить уникальный коллектив специалистов и запустить производство, в том числе комплектующих. Это главные задачи, которые перед собой сейчас ставит руководство нового завода "Москвич". Там же будут выпускать и автомобили под историческим брендом. Изначально с традиционными бензиновыми двигателями, а в перспективе и электромобили.

Герой культовой картины "Москва слезам не верит" - за рулём "Москвича-400", в народе "слона", первой массовой легковушки в СССР производства столичного завода МЗМА. Серийный выпуск наладили в 1946-м - в год 800-летия Москвы, отсюда и название. Это настоящий прорыв отечественного автомобилестроения после войны: кузов из цельного металла, четырёхдверный седан, а под капотом 23 лошадиных силы - на хорошей дороге такой зверь мог разогнаться до 90 километров в час. Машина мечты миллионов советских мужчин.

На 408-м "Москвиче" своего деда до сих катается Илья Жуков. Ультрамодный в 60-х цвет кармин, изящные двери, просторный салон. После реставрации - будто только с конвейера. На нём хозяин выезжает в город летом, и даже участвует в ретро-пробегах.

Белый автомобиль тоже сохранился, он сейчас в мастерской у профессионалов - его Илья тоже решил восстановить: "Москвич" должен жить!

"Вот автомобиль "Москвич" у меня есть, он был у моего папы, у моего дедушки, и он просто всю жизнь в нашей семье. Он настолько привычный, родной. Москва - наш город, мы - москвичи, и автомобиль тоже здесь "Москвич". Это будет очень здорово, если он возродится", - рассказал Илья Жуков.

Золотой эпохой для "Москвича" стали семидесятые. Постоянно обновляется модельный ряд, улучшается эргономика салона, а советские гонщики участвуют в международных ралли.

Страна гордится своим автопромом, и с этих пор "Москвич" - у каждого второго советского автомобилиста. В очереди на машину стоят годами. Тем временем на поток ставят экспорт в капстраны: Францию, Германию, Финляндию, Великобританию и другие.

"На счёт конкурентоспособности так скажу. Я как начальник цеха вёл учёт, куда мы собираем автомобили. 70 или 73% наших автомобилей уходили за рубеж", - сказал первый заместитель директора АЗЛК до 1996 года Юрий Поляков.

С развалом Советского Союза на заводе АЗЛК начинаются финансовые проблемы. Несмотря на это, инженеры и конструкторы продолжают разработку новых автомобилей. В конце 90-х дошло даже до совершенно невероятного для тех времён.

Разработчики взяли пикап, поставили на него электродвигатель и пару аккумуляторов и получили электромобиль. В 97 году его прототип показали на Московском международном автосалоне, но дальше дело не пошло.

Бывший заместитель последнего директора АЗЛК Юрий Андреевич посвятил "Москвичу" всю жизнь: пришёл на завод в 52-м году сразу после ремесленного училища - наладчиком токарных автоматов. А уходил в самый тяжёлый момент.

И вот выход найден - спустя 20 лет "Москвич" возрождается.

Ксения Игнатова, Тимофей Проймин и Евгений Александров, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"