В Москве врачи спасли пациента с расслоением аорты

На операционном столе оказалось, что жизнь мужчины буквально висит на волоске

Кардиохирурги больницы имени Вересаева спасли мужчину с редким и тяжелым заболеванием - расслоением аорты. У Геннадия Никишина всё началось с головных болей, но по-настоящему тревожно стало после того, как пропала чувствительность в ноге.

Давление почти как у космонавта. Результаты ультразвукового обследования идеальные. А ведь Геннадий совсем недавно был на грани жизни и смерти.

Диагноз Геннадия считается одним из тяжелейших в кардиологии и в большинстве случаев с ним просто не выживают. Но врачи больницы имени Вересаева своими руками сотворили медицинское "чудо".

"Как я выжил, конечно, не знаю, а так спасибо докторам, что они все делали и вернули меня к жизни!" – рассказал пациент.

Все началось с банальных головных болей. До этого его еще мучили скачки давления. А потом вдруг Геннадий перестал чувствовать ногу. Причину искала целая бригада врачей. И нашли. Оказалось, что расслаивалась аорта - от сердца до ног. Этот процесс кардиохирурги тормозили уже на операционном столе. Им пришлось буквально вручную придерживать прорехи и параллельно подключать резервное кровоснабжение органов, ведь из-за разрывов в главной артерии организма они уже не получали питательных веществ. Аппараты искусственно снабжали кровью ногу, голову пациента, пока врачи ювелирно восстанавливали весь кровоток в организме.

"Нам пришлось протезировать собственно разорванный участок аорты, который находится около сердца, нам пришлось протезировать аорту в зоне, где отходят сосуды, кровоснабжающие головной мозг и нам удалось восстановить, выполнить так называемую реконструкцию зоны аорты, которая уже отвечает за кровоснабжение остальных органов", - пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Больницы им. Вересаева Василий Терещенко.

Чтобы сохранить жизнедеятельность органов, восстановление аорты врачи выполняли в холоде. А через несколько часов кардиохирургам удалось обратить вспять сосудистую "катастрофу" и запустить кровоток в организме.

"Достигли самого главного - это восстановление кровотока по собственному просвету, по истинному просвету, функция кровоснабжения ноги была сразу же восстановлена, и нога у человека заработала", - рассказал Василий Терещенко.

Геннадию спасли не только ногу, но и жизнь. Ведь разрыв аорты ведет к летальному исходу. А пациент уже через неделю после реабилитации полностью восстановился.

Причиной расслоения аорты может быть и наследственность, и гипертония. А еще заболевание часто маскируется под другими симптомами: это могут быть и боли в спине, и даже потеря зрения. Поэтому так важно регулярно проходить обследования. А если дело дошло до операции, то проводить ее не в стадии обострения, как у Геннадия. Но даже в таких экстренных случаях врачи спасают своих пациентов.

Елена Сахно, Егор Хлябич, "ТВ Центр".

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