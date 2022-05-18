Минобороны показало новое видео сдачи в плен боевиков "Азова"

Среди сдавшихся были женщины

Почти 700 боевиков, заблокированных на территории "Азовстали", сложили оружие и сдались в плен за минувшие сутки. Об этом сообщили в российском Минобороны.

Ведомство опубликовало новое видео сдачи в план украинских боевиков из запрещенного подразделения "Азов". На кадрах видно, что среди сдавшихся есть женщины, а также раненые.

Всех вышедших с территории "Азовстали" обыскали и разместили в автобусах. Пострадавшим оказали медпомощь.

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