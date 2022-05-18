"Дом быта": Политехнический музей представил уникальную выставку

Посетители узнают, каким был идеальный дом в середине прошлого века

"Дом быта" - пять реальных историй о том, как технологии меняют жизнь людей! Это солидный фолиант, и не художественный фильм - масштабная мультимедийная выставка, которая открылась в среду.

Для одних - удивление и восхищение. Для других - ностальгия. Всё зависит от возраста посетителей - уникальной по набору экспонатов выставки "Дом быта". Керосинки и примусы соседствуют с яйцеварками и бульонками. Первые патефоны и граммофоны - с советскими кассетниками. 120 лет истории человечества - через предметы быта - это, оказывается, невероятная пища для ума! Для Музея Москвы и Политехнического музея этот проект стал идеальным сотрудничеством.

"Эта выставка - такой многослойный пирог. Если вы интересуетесь историей городской инфраструктуры, вы можете погрузиться в инфографику. Если вы интересуетесь личными историями москвичей, вы можете послушать, как менялась, преображалась человеческая жизнь от появления в доме телевизора или новой газовой плиты", - рассказала генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы" Анна Трапкова.

Да что там плита! Вот эта стиральная машинка 1955 года выпуска моментально превращала её хозяйку в счастливую обладательницу предмета роскоши. Этот чудо-агрегат ценился тогда почти на вес золота.

Исследуя представления о бытовом комфорте, кураторы предлагают оценить идеи прошлого. И пророческие, и утопические. Вот открытка конца 19 века. На ней дата - 2000 год. И надпись - первый сеанс видеосвязи. Смело и талантливо. И таких идей для умного дома будущего 100 лет назад было немало.

"Предполагалось, что современная доставка будет выглядеть как доставка одежды или продуктов питания благодаря системе трубопроводов, распределённых между домами. Сейчас, конечно, в современном мире это совершенно не так", - отметила руководитель департамента выставок Политехнического музея Наталья Фокс.

Политехнический музей, отмечающий в этом году своё 150-летие, представляет более сотни редчайших экспонатов. Большинство из них никогда не экспонировалось. Вдохновить пытливые умы могут десятки экспонатов. В том числе - этот пылесос времён "оттепели".

Уже сейчас понятно - это не просто выставка, а увлекательное путешествие. Отправляться в которое лучше всей семьёй.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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