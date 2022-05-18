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Новый худрук Театра Маяковского рассказал о своих планах

15:28
  • среда
  • 18 мая 2022

Он намерен ставить за сезон не менее двух собственных спектаклей

В среду труппе Театра Маяковского представили нового художественного руководителя. Им стал ученик Сергея Женовача, молодой, но уже известный московский режиссер Егор Перегудов.

Сейчас ему предстоит изучить репертуар - а это почти 50 спектаклей - чтобы понять, какие постановки, на его взгляд, необходимы театру. Также худрук хочет лично встретиться с каждым актёром, сообщает "ТВ Центр".

Он планирует ставить за сезон не менее двух собственных спектаклей, а также приглашать других режиссёров.

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