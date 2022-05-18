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В "Мосприроде" предупредили о проснувшихся в столице клещах

12:48
  • среда
  • 18 мая 2022

Гулять в парках можно только по тропинкам

Жителям столицы посоветовали избегать густой растительности во время прогулок в московских парках. На природных территориях Москвы активизировались клещи, так что гулять надо только по тропинкам.

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"В Москве проснулись клещи. На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам", - сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Пик активности клеща – май и начало июня. Эти месяцы для членистоногих самые комфортные, жару они не любят. Клещи прячутся в густой траве, а попав на человека, ползут вверх. Эксперты советуют выбирать для прогулок облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и штаны, обязательно – головной убор. Замруководителя "Мосприроды" Вера Струкова  советует отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща, передает РИА Новости.

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