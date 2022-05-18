В "Мосприроде" предупредили о проснувшихся в столице клещах

Гулять в парках можно только по тропинкам

Жителям столицы посоветовали избегать густой растительности во время прогулок в московских парках. На природных территориях Москвы активизировались клещи, так что гулять надо только по тропинкам.

"В Москве проснулись клещи. На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств против клещей запрещено, поэтому гулять нужно только по тропинкам", - сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Пик активности клеща – май и начало июня. Эти месяцы для членистоногих самые комфортные, жару они не любят. Клещи прячутся в густой траве, а попав на человека, ползут вверх. Эксперты советуют выбирать для прогулок облегающую закрытую одежду из плотных тканей, кофту с длинными рукавами и штаны, обязательно – головной убор. Замруководителя "Мосприроды" Вера Струкова советует отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща, передает РИА Новости.

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