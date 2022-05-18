Зеленский решил продлить военное положение

Оно было введено после начала Россией спецоперации по защите Донбасса

Военное положение на Украине может быть вновь продлено. Соответствующий законопроект в среду, 18 мая, внес на рассмотрение Верховной Рады президент Украины Владимир Зеленский.

Текст документа пока не опубликован, сообщает "Интерфакс".

Впервые военное положение было введено на Украине с 05:30 24 февраля 2022 года на 30 суток. После этого 15 марта Верховная Рада продлила военное положение на 30 дней — с 05:30 26 марта до 24 апреля. 21 апреля действие военного положения было пролонгировано еще на 30 суток, до 25 мая.

Ранее на Украине предложили в период действия военного положения ввести полный запрет использования российского рубля в пределах страны, а также для трансграничных переводов и перемещений.

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