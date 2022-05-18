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Голикова нашла позитив в уходе зарубежного кино из России

13:11
  • среда
  • 18 мая 2022

Россиянам это пошло на пользу, считают в кабмине

Россияне после ухода западных кинокомпаний с территории страны стали проявлять больше интереса к книгам. Об этом в среду, 18 мая, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
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Замглавы правительства отметила, что когда "случился этот небольшой провал в феврале — начале марта, когда все стали бояться того, что отключат одно, отключат другое, что начнутся перебои с интернетом", проявился неожиданный эффект — жители страны стали больше приобретать книг.

Когда с российских киноплощадок ушли Columbia Pictures или Warner Brothers, люди стали больше покупать книг, и это хорошо., поскольку по-другому формирует личность, цитирует Голикову ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит дополнительно 5,5 млрд рублей на производство отечественных фильмов. В федеральном бюджете на поддержку отрасли в 2022 году уже было предусмотрено свыше 9 млрд рублей.

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