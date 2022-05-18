Российская "дочка" Google начала процесс банкротства

Компания не сможет выполнить свои денежные обязательства

Филиал Google в России намерен обратиться с заявлением о признании себя банкротом.

Об этом заявило агентство РИА Новости со ссылкой на уведомление на федеральном ресурсе юридически значимых сведений. Как сообщается в документе, с 22 марта компания предвидит свое банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств в установленный срок.

Ранее арбитражный суд Москвы арестовал активы Google на полмиллиарда рублей. Дело было возбуждено по заявлению телеканала НТВ.

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