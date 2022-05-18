ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ТПУ "Царицыно" займет после реконструкции почти 10 гектаров

13:01
  • среда
  • 18 мая 2022

Обновление ТПУ облегчит жизнь местным жителям и пассажирам общественного транспорта

Транспортно-пересадочный узел "Царицыно" после реконструкции займёт территорию площадью около 10 гектаров. Обновленный ТПУ упростит пересадку между разными видами транспорта и создаст новые пути для пассажиров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Сейчас станция "Царицыно" сильно нагружена — ей пользуется на несколько десятков тысяч человек в сутки больше, чем у соседних станций. Масштабное обновление этого важного транспортного узла сильно облегчит жизнь и местным жителям, и пассажирам общественного транспорта, которые пересаживаются с одного вида транспорта на другой", - сообщила она.

Общая площадь нового строительства составит около 23 тысяч квадратных метров, еще 9,5 тысяч займут подземные объекты. Планируется строительство нового выхода со станции метро "Царицыно", который облегчит доступ к парку. Также обновят и расширят существующий выход – там поменяет расположение турникетов и кассовых аппаратов, что в результате увеличит пропускную способность станции.

Остановки наземного транспорта поменяют расположение. На станции МЦД появится современный пассажирский терминал общей площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Платформу и станцию метро, а также остановки наземного транспорта, свяжут комфортные и безопасные переходы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
ТПУ "Царицыно"
ТПУ "Царицыно"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.