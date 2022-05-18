ТПУ "Царицыно" займет после реконструкции почти 10 гектаров

Обновление ТПУ облегчит жизнь местным жителям и пассажирам общественного транспорта

Транспортно-пересадочный узел "Царицыно" после реконструкции займёт территорию площадью около 10 гектаров. Обновленный ТПУ упростит пересадку между разными видами транспорта и создаст новые пути для пассажиров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Сейчас станция "Царицыно" сильно нагружена — ей пользуется на несколько десятков тысяч человек в сутки больше, чем у соседних станций. Масштабное обновление этого важного транспортного узла сильно облегчит жизнь и местным жителям, и пассажирам общественного транспорта, которые пересаживаются с одного вида транспорта на другой", - сообщила она.

Общая площадь нового строительства составит около 23 тысяч квадратных метров, еще 9,5 тысяч займут подземные объекты. Планируется строительство нового выхода со станции метро "Царицыно", который облегчит доступ к парку. Также обновят и расширят существующий выход – там поменяет расположение турникетов и кассовых аппаратов, что в результате увеличит пропускную способность станции.

Остановки наземного транспорта поменяют расположение. На станции МЦД появится современный пассажирский терминал общей площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров. Платформу и станцию метро, а также остановки наземного транспорта, свяжут комфортные и безопасные переходы.

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