Москвичам рассказали о лучших местах для прогулок в Международный день музеев

Праздник отмечается 18 мая

В Международный день музеев, который отмечается 18 мая, жители столицы смогут прогуляться по выставкам под открытым небом.

Одно из наиболее интригующих мест в столице - открывшийся в 2001 году музей "Дом Бурганова". В нем можно посмотреть работы самого Буранова и других выдающихся отечественных скульпторов XX и XXI веков.

Москвичи и гости столицы могут посетить ВДНХ, где познакомятся с 49 объектами культурного наследия, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте мэра Москвы.

На территории музея-заповедника "Царицыно" можно насладиться самым большим ансамблем строений Василия Баженова. музей-усадьба "Кусково" познакомит посетителей с тем, как выглядели усадебные парки Европы в XVIII веке.

Во время прогулки по музею-заповеднику "Коломенское", стоит познакомиться со старинной архитектурой Карелии, Кольского полуострова, Архангельска и Братска.

Резной деревянный терем, собор Покрова Пресвятой Богородицы можно увидеть в музее-заповеднике "Измайлово".

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