Лавров рассказал о желающих присоединиться к ШОС странах

Организация доказала свою востребованность

Число стран, желающих присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, растет. ШОС за годы существования доказала свою востребованность и большой авторитет на международной арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это подтверждается и растущим количеством государств, которые хотят развивать свои связи с нашей организацией, включая стремление присоединиться к ней в качестве полноценных членов или получить статус наблюдателей или партнеров по диалогу", - сказал Лавров на встрече с генсеком ШОС Чжан Мином.

Российский министр подчеркнул, что ШОС отличают равноправие членов организации, поиск компромиссов, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Это полностью соответствует основополагающим принципам международного права, которые сейчас подвергаются серьезным испытаниям, заключил Лавров.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В качестве партнеров и наблюдателей к ШОС присоединились Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а также Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка, передает ТАСС.

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