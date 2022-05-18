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Песков назвал условие продолжения поставок нефти в Европу

14:09
  • среда
  • 18 мая 2022

Всё будет зависеть от ситуации

Вопрос о продолжении поставок нефти в Европу будет решаться Москвой в зависимости от экономической целесообразности. Об этом в среду, 18 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин призвал обращать изменения на нефтяном рынке в свою пользу

Официальный представитель Кремля прокомментировал вероятность вместо прямого эмбарго на российскую нефть получить со стороны "Большой семерки" дополнительные пошлины на нее.

По словам Пескова, покупателям российской нефти придется платить больше или искать альтернативные источники энергоресурсов.

Это вопрос экономической целесообразности, цитирует пресс-секретаря президента "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что выручка России от торговли нефтью выросла на 50% с начала 2022 года, несмотря на антироссийские санкции Запада. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. По подсчетам МЭА, ежемесячная выручка России от продажи как сырой нефти, так и нефтепродуктов составляла около 20 млрд долларов.

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