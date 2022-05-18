Минфин исключил вероятность дефолта из-за проблем с валютными платежами

Москва будет выплачивать внешний долг в рублях

Россия будет совершать выплаты в рублях иностранным держателям своего суверенного долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта. Об этом в среду, 18 мая, рассказал российский министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что "мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть". Единственное исключение может составить ситуация, в которой "западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России – ну тогда они скажут: "Ну вот, видите – Россия не может заплатить по своим обязательствам".

Однако российская сторона в состоянии заплатить по своим долговым обязательствам, отметил Силуанов. В конечном счете заплатим в рублях иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура, цитирует министра РИА Новости.

Ранее первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов рассказал, что российская экономика может восстановиться до показателей конца 2021 года уже через год. Представитель Минэкономразвития также заверил, что дефолта в России не будет — с точки зрения внешнего долга "у нас есть запас".

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