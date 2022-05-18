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Россия высылает 34 французских дипломатов

13:47
  • среда
  • 18 мая 2022

Это ответная мера

Москва приняла решение выслать 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.
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Дипломаты должны покинуть Россию в течение двух недель, заявили в МИД.

Ранее послу Франции в России Пьеру Леви был заявлен решительный протест в связи с решением французских властей выслать из страны 41 российского дипломата в апреле этого года.

"Данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", - подчеркнули в министерстве иностранных дел России.

Дипломатические отношения России со многими странами начали портиться после начала военной спецоперации на Украине. На днях ответ на объявление персонами нон-грата российских дипломатов получила Финляндия – Россия выслала двоих сотрудников финского посольства.

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